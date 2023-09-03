Adeta küllerinden doğdu! Caner Erkin'in attığı bu golün izahı yok

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 3-1 yendi. Maça damga vuran isim ise 34 yaşındaki Caner Erkin oldu. Caner, 67. dakikada kaleye çok uzak ve çaprazdan kazanılan serbest atışta müthiş bir vuruşla topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.