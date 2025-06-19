Caner Erkin'e büyük şok
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde yeni sezon planlamalarına hız veren eflatun-sarılı kulüp, 36 yaşındaki Caner Erkin'e yeni sözleşme teklif etmedi.
Süper Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken yeni sezon planlamalarına da hız verildi.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ
Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi. Deneyimli oyuncunun kariyerini hangi takım sürdüreceği merak konusu.
5 ASİST YAPTI
Caner Erkin Eyüpspor'da bu sezon toplamda Süper Lig'de 26 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 5 asist yaptı.