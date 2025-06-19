Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, deneyimli sol bek Caner Erkin ile yollarını ayırma kararı aldı. Teknik direktör Selçuk Şahin yönetiminde yeni sezon planlamalarına hız veren eflatun-sarılı kulüp, 36 yaşındaki Caner Erkin'e yeni sözleşme teklif etmedi.

Süper Lig ekibi Eyüpspor'da teknik direktör koltuğuna Selçuk Şahin getirilirken yeni sezon planlamalarına da hız verildi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ

Eflatun-sarılı kulüp, Caner Erkin'le yolları ayırma kararı aldı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, 36 yaşındaki sol beke yeni sözleşme teklif edilmedi. Deneyimli oyuncunun kariyerini hangi takım sürdüreceği merak konusu.

5 ASİST YAPTI

Caner Erkin Eyüpspor'da bu sezon toplamda Süper Lig'de 26 maçta forma şansı bulurken söz konusu karşılaşmalarda 5 asist yaptı.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

samsunspora gel her gittiği takımda samsunspora gel parasının hakkını veren oyuncudur caner..

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