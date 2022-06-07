Çanakkale Savaşları kahramanı 'Yahya Çavuş' anısına yürüdüler - Haberler

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Çanakkale Savaşları kahramanı 'Yahya Çavuş' anısına yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Erol Güngördü - Spor
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- Çanakkale Savaşları kahramanı 'Yahya Çavuş' anısına yürüdüler Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir grup dağcı, Çanakkale Savaşları kahramanı 'Ezineli Yahya Çavuş' anısına doğa yürüyüşü düzenledi.

- Çanakkale Savaşları kahramanı 'Yahya Çavuş' anısına yürüdüler

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir grup dağcı, Çanakkale Savaşları kahramanı 'Ezineli Yahya Çavuş' anısına doğa yürüyüşü düzenledi.

Yürüyüşün ardından sporculara Ezineli Yahya Çavuş'un torunu tarafından bilgi verildi. Türkiye Dağcılık Federasyonu Çanakkale İl Temsilciliği ve Rotamız Çırpılar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Çanakkale'ye bağlı Ezine ilçesinden, Ezine'nin Yahya Çavuş köyüne yürüdüler. Yürüyüş, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş'in start vermesiyle başladı. Kulübün Ezine temsilcisi Hüseyin Çeşmeci'nin rehberliğinde gerçekleşen yürüyüşte dağcılar, Yahya Çavuş köy meydanında köylüler tarafından karşılandı. Köylüler tarafından sporculara soğuk su ve çay ikram edilirken, köy muhtarı Ali Sevinç tarafından da pilav ikramı gerçekleştirildi. Sporcuların, Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evini ziyaret etmeleri ve torunu tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından etkinlik sona erdi.

İhlas Haber Ajansı / Erol Güngördü - Spor

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