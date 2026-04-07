Çanakkale'de 'SPX Troya Maratonu' 26 Nisan'da koşulacak

Çanakkale Belediyesince düzenlenen, isim sponsorluğunu SPX'in üstlendiği "Troya Maratonu" 26 Nisan'da koşulacak.

Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin tarih, turizm ve önemli bir spor kenti olma yolunda ciddi adımlar attığını söyledi.

Troya Maratonu'nun önemine dikkati çeken Erkek, "Bu sene 42, 21, 10 ve 6 kilometre koşulacak ve çocuk koşumuz da olacak. Troya Antik Kenti'nden başlayacak tam maraton, kent merkezindeki Truva atı önünde bitecek. Troya Maratonu bu coğrafyada geleneksel hale gelecek ve dünyanın en büyük organizasyonlarından biri olacak." diye konuştu.

Erkek, maratona şu ana kadar 21 ülkeden 3 bin 362 kişinin başvuru yaptığını, bunların 1350'sinin kadın sporcu olduğunu, tüm kategorilerde 60 kişiye toplam 1 milyon lira para ödülü verileceğini aktardı.

Muharrem Erkek ayrıca, Türkiye Bisiklet Federasyonunun amatör bisiklet sporunu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda hazırladığı Gran Fondo bisiklet maratonunun 4 Ekim'de Çanakkale'de düzenleneceğini, Eceabat'ta başlayacak maratonun Gelibolu, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki'nin ardından Çanakkale'de sona ereceğini söyledi.

Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan ise Çanakkale'nin spor turizmi açısından ciddi destinasyon fırsatlarına sahip bir kent olduğunu vurgulayarak, "Marka organizasyonları önemsiyoruz. Bu organizasyonlar spor yapana prestij sağladığı gibi düzenleyen kurumlara da prestij sağlamaktadır. Çanakkale'miz maraton cenneti." dedi.

Kalkan, öte yandan 21-22 Mayıs'ta Çanakkale'de Spor Turizm Çalıştayı düzenleneceğini sözlerine ekledi.

SPX Genel Müdürü Barış Andırınlı da patika koşusu veya yol koşusunun, uzmanlık alanlarından biri olduğunu dile getirerek, bu sporu yaygınlaştırmak adına birçok organizasyonu hayata geçirdiklerini söyledi.

Troya Maratonu kayıtlarının 20 Nisan'a kadar devam edeceğini ve 4 bin koşucunun katılımını beklediklerini ifade eden Andırlı, SPX olarak ödül konusunda da maratona katkıda bulunacaklarını belirtti.

Maraton sorumlusu Abdullah Bayrak'ın organizasyonla ilgili teknik detayları aktardığı toplantıya, Medical Park Çanakkale Hastanesi Genel Müdürü Erkan Erdem ile Çanakkale Belediyesi Gençlik ve Spor Müdür Vekili Gökay Şahiner de katıldı.