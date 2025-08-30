Can Uzun 2. haftayı da boş geçmedi

Almanya Bundesliga'nın 2. haftasında Hoffenheim, sahasında Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Milli futbolcular Can Uzun ile Ozan Kabak'ın rakip olduğu mücadelede Frankfurt 3 puana 3 golle ulaştı.

CAN UZUN YİNE GOLÜNÜ ATTI

Müsabakaya 11'de başlayan Can Uzun, 51. dakikada fileleri havalandırdı. Hoffenheim karşısında takımın diğer golleri Ritsu Doan'dan geldi. Ev sahibi 90. dakikada Grischa Prömel ile tek golü buldu. Can, maçın 63. dakikasında yerini Nathaniel Brown'a bıraktı.

FRANKFURT 2'DE 2 YAPTI

Eintracht Frankfurt 2 haftada 6 puana ulaşırken, 19 yaşındaki futbolcu 2 haftada 4 gollük katkı sağladı.

OZAN KABAK 452 GÜN SONRA DÖNDÜ

Öte yandan bir diğer milli oyuncu Ozan Kabak ise 452 gün sonra resmi bir maçın kadrosuna dahil edildi. A Milli Futbol Takımı'nın 4 Haziran 2024'te İtalya ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ozan Kabak'ın daha sonra yapılan muayenesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilmişti. Uzun süren tedavisi nedeniyle 2024-2025 sezonunda maça çıkamayan Ozan, yeni sezon itibarıyla futbola döndü.