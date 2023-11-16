Can & Power Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, Romen voleyboluna katkılarından dolayı ödüllendirildi

Can & Power Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, Romen voleyboluna gösterdiği katkıdan ve gençlere verdiği destekten dolayı Romanya Voleybol federasyonu tarafından plaket ile ödüllendirildi. Ali Karaca, ödül töreninde Filenin Sultanları örnek aldıklarını ve yetiştirdiği voleybolcuların uluslararası arenada ses getireceğine inandığını aktardı.

Can & Power Voleybol Spor Kulübü Başkanı Ali Karaca, Romen voleyboluna gösterdiği katkıdan ve gençlere verdiği destekten dolayı Romanya Voleybol federasyonu tarafından plaket ile ödüllendirildi.

Federasyonun merkezinde düzenlenen ödül törenine, Başkan Adin Marian Cojocaru ile Genel Sekreter Constantin İspas katıldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan İspas, federasyon olarak yetenekli gençlere destek veren kişileri her zaman takdir ettiklerini belirterek Ali Karaca'ya teşekkür etti.

Kendisine verilen ödülden gurur duyduğunu dile getiren Ali Karaca da Filenin Sultanları örnek aldıklarını ve yetiştirdiği voleybolcuların uluslararası arenada ses getireceğine inandığını aktardı.