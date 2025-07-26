Can Öncü, Macaristan'daki Dünya Supersport Şampiyonası'nda İkinci Oldu
Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da düzenlenen Dünya Supersport Şampiyonası'nın sekizinci ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı. Yamaha takımıyla mücadele eden Can, podyumda yer almak için yarın yapılacak ikinci yarışa çıkacak.
Milli motosikletçi Can Öncü, Macaristan'da gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun sekizinci ayağının ilk yarışını ikinci sırada tamamladı.
Yamaha BLU CRU Evan Bros??????? takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, Balaton Park Pisti'nde mücadele etti.
Can Öncü'nün damalı bayrağı ikinci sırada geçtiği yarışta Stefano Manzi birinci, Bo Bendsneyder ise üçüncü oldu.
Can, ikinci yarışta yarın aynı pistte TSİ 16.15'te podyum mücadelesi verecek.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor