Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nda Birincilik Elde Etti

Milli motosikletçi Can Öncü, İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Supersport Şampiyonası'nda sezonun yedinci ayağının ikinci yarışını birinci sırada tamamladı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımıyla mücadele eden milli motosikletçi, Donington Park Pisti'nde mücadele etti.

Damalı bayrağı birinci sırada geçen Can Öncü, 2. sırada yer aldığı genel klasmanda puanını 199'a yükseltti. Genel klasmanda 1. sırada İtalyan pilot Stefano Manzi yer alıyor.

Türk sporcular hafta sonu zirvede

Milli motosikletçiler, hafta sonu yarışlarını başarılı bir şekilde tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağında 3 yarışı da kazanan Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda liderliğe yükseldi.

Can Öncü de aynı pistte Dünya Supersport Şampiyonası'nın ikinci yarışını kazanırken, Deniz Öncü ise Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Almanya'daki ana yarışında birinci oldu.