Can Bartu vefatının 7. yılında anıldı

Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Bartu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ozan Vural ile eski yöneticiler ve geçmişte sarı-lacivertli formayı giyen bazı futbolcular katıldı.

Anma töreni, merhum Can Bartu için okunan dualarla son buldu.