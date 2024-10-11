Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
İspanyol devi Barcelona'nın maçlarını oynadığı Camp Nou Stadyumu'nun yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. Kavgaya karışan herkes işten çıkartıldı.
İspanyol devi Barcelona'nın maçlarını oynadığı stat olan Camp Nou'da yenileme çalışmaları devam ederken beklenmedik bir olay yaşandı.
İŞÇİLER KAVGA ETTİ: 6 YARALI VAR
Cope'de yer alan habere göre, yenileme çalışmalarında Rumen ve Arnavut işçiler arasında kavga çıktı. Görgü tanıkları yaklaşık 20 kişinin kavga ettiğini ve en az 6 kişinin yaralandığını söyledi. Kavgaya karışan işçilerin işten çıkartıldığı belirtildi.
DAHA ÖNCE DE BENZER BİR OLAY YAŞANMIŞTI
Camp Nou'nun yenilenme çalışmalarında 23 Mayıs'ta da işçiler arasında sopalar ve inşaat malzemelerinin kullanıldığı kavga yaşanmıştı. O dönem olay sonucunda iki kişi yaralanmış ve dört kişi tutuklanmıştı.