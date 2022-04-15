Galatasaray camiasının gönlündeki isim belli! Eski başkanlar, bir adayın etrafında birleşti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray camiasının gönlündeki isim belli! Eski başkanlar, bir adayın etrafında birleşti

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Galatasaray'ın eski başkanları Dursun Özbek ve Ünal Aysal, 30 Nisan'da yapılacak seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu destekliyor. Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Özbek ve Aysal'ın kendisini desteklediğini açıkladı.

30 Nisan'da seçime gidecek Galatasaray'da iki aday çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray camiasında yakından tanınan Eşref Hamamcıoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, camiada hayli söz sahibi olan Dursun Özbek ve Ünal Aysın'ın kendisini desteklediğini ifade etti.

İşte Hamamcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Fikir ayrılıklarını aynı potada eritebilirseniz faydalanabilirsiniz. Burak Elmas'ın listesinde çalışan arkadaşlar var, bizimle devam edecekler. Bu ne kadar güzel bir şey. Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal, Sayın Dursun Özbek bizi destekliyorlar. Neden? Galatasaray'ı birleştirme ihtiyacı duyuyorlar. Seçimi kazandıktan sonra beyaz bir sayfa açacağız.

Camianın gönlündeki isim belli! Eski başkanlar, bir adayın etrafında birleşti

"SPORTİF DİREKTÖRÜMÜZ CENK ERGÜN OLACAK"

Öncelikler ve içinde bulunduğumuz durumun ciddiyeti, bu seçimleri, 'Teknik direktör kim olacak, diziliş nasıl olacak?' düzeyine indirgememesi lazım. Futbol, amiral gemisi. Futbol şubemiz bu sezon başarısız bir sezon geçirdi. Başarının olduğu yerde başarısızlık da oluyor. Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Onun şemsiyesi altında başarılı olanlar devam edecek. Başarılı olan, Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız.

Haberler.com - Spor

Eşref Hamamcıoğlu, Fatih Terim, Galatasaray, Ünal Aysal, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title