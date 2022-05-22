Çameli Belediyespor hakeme takıldı - Haberler

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Çameli Belediyespor hakeme takıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çameli Belediyespor hakeme takıldı

Çameli Belediyespor, 90. dakikaya kadar önde olduğu maçta Iğdır Kayagücüspor'a 4-3 yenildi.

Çameli Belediyespor, 90. dakikaya kadar önde olduğu maçta Iğdır Kayagücüspor'a 4-3 yenildi.

Denizli 1. Amatör Lig Grubunda oynanan 13. Hafta maçında Çameli Belediyespor ile Iğdır Kayagücüspor Servergazi Stadında karşı karşıya geldi. Müsabaka Iğdır Kayagücüspor'un 4-3 galibiyeti ile sona erdi. Çameli Belediyespor Teknik Direktör'ü Musa İvgin hakeme tepki göstererek, "Sahadaki futbolu, takımımızın mücadelesini konuşmak istiyoruz ama hakemler bunların önüne geçmeyi başarıyor. Biz bugüne kadar hakemlerden en çok canı yanan takımların başında geliyoruz. Ancak hatalarda üst üste gelmeye devam ediyor. Hedef belirliyoruz, kulüpteki herkes bunun için gece gündüz çalışıyor. Bize göre oldukça net olan bu faule, kırmızı kart verilebilecekken oyun devam edildi. 90. dakikada takımımız 3-2 önde iken hakemlerin vermiş oldukları kararlar yüzünden sahadan mağlup olarak ayrıldık" dedi - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Servergazi, Amatör Lig, Denizli, Iğdır, Spor, Haberler

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