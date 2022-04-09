Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı - Haberler

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Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediyesi, futboldan sonra voleybol takımı da kurarak, spora olan desteğini artırarak devam ettiriyor.

DENİZLİ (İHA) - DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli Belediyesi, futboldan sonra voleybol takımı da kurarak, spora olan desteğini artırarak devam ettiriyor.

Çameli Belediyesi, futboldan sonra voleybola da el atarak yani bir takım kurdu. Gençlerin spor faaliyetlerine yönelmesini sağlamak için desteğini sürdüren Çameli Belediyesi tarafından kurulan voleybol takımı, Çameli Kapalı Spor Salonuna çalışmalarına başladı. Ö

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Çameli'nde gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve spora yönelmeleri için belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini belirterek, "Gençler bizim geleceğimiz. Onların sağlıklı ve başarılı birer birey olmalarına katkı vermek bizim asli görevimizdir. Biz futbolun dışındaki tüm salon sporlarına da önem veriyoruz. Arkadaşlarımız Çameli'nde voleybol takımı kurmak için uzun süredir çalışıyorlardı. Şimdi kuruluş işlemlerini tamamladılar ve gelecek sezon Çameli Belediyespor olarak voleybol takımımız da Denizli Bölgesel Amatör Lig'e katılarak Çameli'mizi temsil edecek. Voleybol takımımız bünyesinde ilçemizin gençlerinizde görmek istiyoruz. Takımımız şimdiden lig hazırlıklarını başladı. Umarım bu takımımız da Çameli'ndeki gençlerimize büyük katkı sunar" dedi. - DENİZLİ

Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı

Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı

Çameli Belediyesi futboldan sonra voleybola da el attı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Cengiz Arslan, voleybol, Denizli, Spor, Haberler

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