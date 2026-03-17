Çalışmalar başladı! Fenerbahçe 4 mevkiye takviye yapacak

Fenerbahçe yönetimi, yeni sezon öncesi sol bek, iki stoper ve A+ golcü olmak üzere en az 4 bölgeye transfer yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin kadroyu güçlendirmek adına kapsamlı bir plan hazırladığı öğrenildi.

EN AZ 4 TAKVİYE PLANLANIYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi, yaz transfer döneminde en az 4 bölgeye takviye yapmayı hedefliyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda kritik mevkiler belirlendi.

SAVUNMA VE HÜCUMA ODAKLANILDI

Yapılan planlamaya göre sarı-lacivertli ekip; sol bek, iki stoper ve A+ seviyesinde bir golcü transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle savunma hattının yeniden yapılandırılması ve hücum gücünün artırılması hedefleniyor.

YENİ SEZON İÇİN KADRO YENİLENİYOR

Yönetimin, sezon sonunda yaşanabilecek ayrılıkları da göz önünde bulundurarak geniş çaplı bir kadro yapılanmasına gitmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
