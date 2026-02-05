Haberler

Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Güncelleme:
Serie A ekibi Cagliari, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy'u büyük bir sürpriz olmaması durumunda bonserivisiyle kadrosuna katacak. Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12+2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanacak. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, çıkan iddiaları doğruladı.

  • Cagliari, Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un 12+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.
  • Semih Kılıçsoy, Cagliari formasıyla bu sezon 17 maçta 4 gol attı.
  • Semih Kılıçsoy'un piyasa değeri 10 milyon euro olarak belirtiliyor.

Serie A ekibi Cagliari, sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini alıp almama konusunda karara vardı

CAGLIARI BONSERVİSİNİ ALIYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Cagliari, Semih Kılıçsoy ile yola devam kararı aldı. İtalyan ekibinin, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde genç oyuncunun 12+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.

SEMİH İÇİN AÇIKLAMA

Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, milli oyuncu hakkında konuşarak çıkan haberleri doğruladı ve "Semih Kılıçsoy'dan memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz." dedi.

SEZON PERFORMANSI

Cagliari formasıyla bu sezon 17 maça çıkan 20 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda ağları 4 kez havalandırdı. Semih'in piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

