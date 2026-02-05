Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı
Serie A ekibi Cagliari, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kılıçsoy'u büyük bir sürpriz olmaması durumunda bonserivisiyle kadrosuna katacak. Cagliari, Semih Kılıçsoy'un 12+2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanacak. Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, çıkan iddiaları doğruladı.
Serie A ekibi Cagliari, sezon başında Süper Lig devi Beşiktaş'tan kiraladığı Semih Kılıçsoy'un bonservisini alıp almama konusunda karara vardı
CAGLIARI BONSERVİSİNİ ALIYOR
İtalyan basınında yer alan habere göre; Cagliari, Semih Kılıçsoy ile yola devam kararı aldı. İtalyan ekibinin, çok büyük bir sürpriz olmaması halinde genç oyuncunun 12+2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacağı belirtildi.
SEMİH İÇİN AÇIKLAMA
Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, milli oyuncu hakkında konuşarak çıkan haberleri doğruladı ve "Semih Kılıçsoy'dan memnunuz ve satın alma opsiyonunu kullanmak istiyoruz." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Cagliari formasıyla bu sezon 17 maça çıkan 20 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda ağları 4 kez havalandırdı. Semih'in piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.