Çağdaş Bodrumspor Transferde İmzaları Üst Üste Attırıyor
Spor Haberleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğur Öğüt ve Ege Arar gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor transferde imzaları üst üste attırıyor. Yabancı kadrosuna uzun forvet Jaron Johnson'dan sonra dün guard Dominic Artis'i katan Bodrum temsilcisi, Gaziantep Basketbol'dan 31 yaşında, 1.78 boyundaki oyun kurucu Can Uğur Öğüt ve Petkimspor'dan daha önce el sıkıştığı 26 yaşında, 2.07 boyundaki pivot Ege Arar'ı renklerine bağladı.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor