Çağdaş Bodrumspor Transferde İmzaları Üst Üste Attırıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çağdaş Bodrumspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğur Öğüt ve Ege Arar gibi önemli isimleri kadrosuna kattı.