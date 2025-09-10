Çağdaş Bodrumspor Altyapı Yapılanmasını Duyurdu

Çağdaş Bodrum spor altyapı yapılanması ve sporcu gelişim vizyonunu düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Bodrum Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, kulüp başkanı Dağlarca Çağlar, altyapı koordinatörü İsmail Beleş, akademi sporcuları ve kulüp yönetimi katıldı.

Toplantıda Bodrum'da spora duyulan ihtiyaç, altyapının geldiği nokta, milli takıma uzanan başarılar ve kulübün yeniden A takım vizyonu aktarıldı.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Dağlarca Çağlar, altyapıya verdikleri önemin sadece sportif değil, toplumsal bir karşılığı olduğunu söyledi.

Altyapıda daha iyi işler yapmak istediklerini ifade eden Çağlar, şunları söyledi:

"Bu süreci günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir sistemle yürütüyoruz. Bodrum'da uzun yıllardır yaşadığımız en büyük eksiklerden biri kapalı spor salonuydu. A takımımızın mücadele ettiği dönemde bu sorunu doğrudan deneyimledik. Belki bu eksikliğin görünür hale gelmesine biz vesile olduk. Şimdi bu yapıdan aldığımız güçle, daha sağlıklı temellere dayanan bir model kuruyoruz. Geçmiş yıllarda A takım çatısı altında dört güzel sezon geçirdik, bu süreç bizim için öğretici ve gurur verici oldu."

Altyapı ve akademi yapılarıyla kış dönemine girerken çocuklarla yeniden buluştuklarını anlatan Çağlar, "Bu dönemi nitelikli, sistemli ve sürdürülebilir şekilde yürütmek bizim için büyük önem taşıyor. Bu kulübün yeniden A takımı neden kendi çocuklarından oluşmasın? Bu hayal, artık çok daha gerçek." ifadelerini kullandı.