Çağdaş Bodrumspor, Aliağa Petkimspor'a mağlup oldu
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde Aliağa Petkimspor'a 80-62'lik skorla mağlup oldu. Maçın hakemleri Emin Moğulkoç, Ali Şakacı ve Nazlı Çisil Güngör'dü.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Çağdaş Bodrumspor, evinde karşılaştığı Aliağa Petkimspor'a 80-62'lik skorla mağlup oldu.
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Nazlı Çisil Güngör
Çağdaş Bodrumspor: Dominic Jordan Artis 10, Can Uğur Öğüt, Amar Alibegoviç 7, Ahmet Düverioğlu 6, Jaron Johnson 17, Christopher Tirrell Warren 9, Ahmet Fatih Cantitiz, Berkay Genç, Erkan Veyseloğlu 3, Ben Alexander Moore 8, Cavit Ege Havsa 2, Ali Yiğit Yılmaz
Başantrenör: Ahmet Çakı
Aliağa Petkimspor: Khyri Jaquan Thomas 18, David Tinsley Eghosa Efianayi Jr 25, Yunus Emre Sonsırma, Jeremy Byron Jerome Simmons 6, Peyton James Aldridge 12, Emre Tanışan, Anthony Markel Starks 10, Ata Can Atsüren, Mahir Ağva 5, Yavuz Gültekin 4, Anil Osman Cevahir, Murat Kağan Tor
Başantrenör: Burak Gören
1. Periyot: 19-19
Devre: 45-36 (Aliağa Petkimspor lehine)
3. Periyot: 58-53 (Aliağa Petkimspor lehine) - MUĞLA