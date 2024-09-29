Çağdaş Bodrum Spor, Finalspor'a Kaybederek İlk Yenilgisini Aldı

1'İNCİ PERİYOT: 16-22

DEVRE: 41-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-60

İSTANBUL, - MUĞLA Bodrum Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 3. Hafta Maçı olan Çağdaş Bodrum Spor - Finalspor karşılaşması, büyük bir mücadeleyle başladı. İlk periyotta rakip takımın üstünlüğü ile başlayan maç, 2. periyotta Çağdaş Bodrum Spor'un savunmada gösterdiği üstün çaba ve hızlı hücumlarla dengeyi sağlamasının ardından, ev sahibi ekibin üstünlüğü ele geçirmesiyle sonuçlandı. Özellikle Chris Warren ve Fatih Cantitiz, 2. periyottaki etkili oyunlarıyla dikkat çekti. Warren ve Fatih'in skorer oyunları ve savunmadaki agresiflikleri ile Çağdaş Bodrum Spor, periyotu 41-40 önde kapattı.

Maçın 3. periyodu ise yine büyük bir heyecana sahne oldu. Çağdaş Bodrum Spor'un top kayıplarını fırsata çeviren misafir takım, bu bölümde 51-60 önde geçmeyi başardı. Son periyotta savunmada daha dirençli hale gelen ev sahibi ekip, yeniden kontrolü ele almaya çalışsa da Finalspor'un etkili oyununa karşılık veremedi ve maçı 71-77 kaybederek sezonun ilk yenilgisini aldı.

Başantrenör Erhan Ernak yönetiminde sahaya çıkan Çağdaş Bodrum Spor, maça Fatih Cantitiz, Chris Warren, Murat Kozan, Langston Wilson ve Burak Erol ilk beşiyle başladı. Takım, rakibine karşı iyi mücadele etse de top kayıpları ve hücumdaki eksiklikler mağlubiyeti getirdi.

Öne Çıkan Oyuncu Performansları:

• Chris Warren: Takımın lideri olarak 24 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Hem savunmada hem de hücumda etkin bir performans sergiledi.

• Fatih Cantitiz: 15 sayı ile etkili bir hücum performansı sergiledi. Dış şutlardaki başarısı ile öne çıktı.