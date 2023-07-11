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Çağdaş Bodrum Spor, Ben Moore ve Berkay Genç ile sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Çağdaş Bodrum Spor, ABD'li uzun forvet Ben Moore ve Berkay Genç'i transfer etti. Moore, daha önce NBA deneyimi yaşarken, Genç ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçireceği ilk sezon öncesi transfere hız veren Çağdaş Bodrum Spor, kısa süreli NBA kariyeri de bulunan ABD'li uzun forvet Ben Moore ve aynı pozisyondaki Berkay Genç'le sözleşme imzaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Basketbol Süper Ligi Sigorta Türkiye Bodrum Spor Haberler

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