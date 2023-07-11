Çağdaş Bodrum Spor, Ben Moore ve Berkay Genç ile sözleşme imzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Çağdaş Bodrum Spor, ABD'li uzun forvet Ben Moore ve Berkay Genç'i transfer etti. Moore, daha önce NBA deneyimi yaşarken, Genç ise Mersin Büyükşehir Belediyespor'da forma giymişti.