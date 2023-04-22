Çağdaş Bodrum adım adım Süper Lig'e

Çağdaş Bodrum Spor, Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler'i 77-69 mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet daha aldı.

Çağdaş Bodrum Spor, Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler'i 77-69 mağlup ederek Süper Lig yolunda önemli bir galibiyet daha aldı.

Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden ve adım adım Süper Lig'e çıkmaya yaklaşan Çağdaş Bodrum Spor, 26. hafta maçında Gölbaşı Belediye TED Ankara Kolejliler'i konuk etti. Bodrum Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreği, 28-21 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile sona erdi. Bodrum ekibi, devre arasında 43-38 önde gitti. Üçüncü çeyreği de 57-47 önde kapatan Çağdaş Bodrum, müsabakayı 77-69 kazanmasını bildi.

Maçın en skorer oyuncusu 17 sayı ve 3 ribaunt ile Chris Warren oldu. Üst üste 10'uncu maçını kazanan Çağdaş Bodrum'da Hakan Yapar 15 sayı ve 5 ribaund ile galibiyete katkı koydu.

Maçın ardından oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Çağdaş Bodrum Spor Başantrenörü Ender Arslan, "Maçtan önce ne düşünüyorsak, onu yaşadık. Açıkçası Gölbaşı Belediyesi TED Kolejliler ligin çok iyi kadrolarından biri. Önemli bir hücum takımı. Ben kendi oyuncularımı tebrik ederim. Ligin en çok sayı atan ikinci takımını 69 sayıda tuttular. Çok iyi savunma yaptılar, çok iyi hücum yaptılar. Gerçi hücumda daha iyi olabilirdik ama, savunmaya bu kadar efor harcayınca bazen bu yüzdeler düşüyor. Biz yola çıktığımız ilk günden beri hep savunmamıza güveneceğimizi söylemiştik. Gerçekten takım da buna iyi reaksiyon veriyor. İyi bir savunma maçı oynadık. Ligde 4 maçımız kaldı. Ben taraftarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bodrum'da bugün gerçekten çok güzel bir basketbol atmosferi vardı. Süper Lige adım adım yaklaşıyoruz. TED Kolejine de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

27. hafta maçları çerçevesinde 1 Mayıs Pazartesi günü Yalova deplasmanında Semt Yalovaspor ile mücadele edecek Çağdaş Bodrum Spor, 28. haftada evinde Depomaxx Harem Spor ile karşı karşıya gelecek. - MUĞLA