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Çağatay Yılmaz, TFF'ye ihtar çekti ve maaşında indirime gitti

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Bursaspor'un en golcü ismi Çağatay Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı ihtarı geri çekti ve maaşında indirim yaparak kulübe destek oldu.

Bursaspor'un en golcü ismi Çağatay Yılmaz, TFF'ye yaptığı ihtarı çekerken, maaşında da indirime gitti.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Önceki dönem alacaklarıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla kulübümüze ihtar gönderen takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz, yönetim kurulumuzla yaptığı görüşmede ihtarını geri çekmiştir. Ayrıca, Çağatay Yılmaz bu sezonki maaşıyla ilgili de indirim yapmıştır. Altyapımızdan yetişen, kulübümüze olan aidiyetini her fırsatta dile getiren Çağatay Yılmaz'a teşekkür ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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