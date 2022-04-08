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Buz Pateni Federasyonu Başkanlığı için 2 aday yarışacak

AA - Hüseyin Doğru - Spor
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Buz Pateni Federasyonu Başkanlığı için 2 aday yarışacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonu başkanlığı için mevcut başkan Gökhan Özdemir ve Burhan Kurtuluş aday oldu.

ANKARA (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu başkanlığı için mevcut başkan Gökhan Özdemir ve Burhan Kurtuluş aday oldu.

Federasyonun 5. Olağan Genel Kurulu ve 4. Mali Genel Kurulu 17 Nisan Pazar Günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Genel Kurula mevcut başkan Gökhan Özdemir ile Burhan Kurtuluş başkanlık için başvuruda bulundu.

AA / Hüseyin Doğru - Spor

Gökhan Özdemir, Türkiye, Ankara, Nisan, Spor, Haberler

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