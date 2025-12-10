Haberler

Buz 41 Spor Kulübü, Çekya'daki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek

Buz 41 Spor Kulübü, Çekya'daki yarışmada Türkiye'yi temsil edecek
Güncelleme:
Kocaeli'de faaliyet gösteren Buz 41 Spor Kulübü, Santa Claus Cup'ta Türkiye'yi temsil etmek üzere Çekya'nın Brno şehrine hareket ediyor. Senkronize buz pateni branşında mücadele eden Team Elite Junior Takımı, 13-14 Aralık tarihlerinde yarışacak.

Kocaeli'de çalışmalarını sürdüren Buz 41 Spor Kulübü, Çekya'da düzenlenecek Santa Claus Cup'ta Türkiye'yi temsil edecek.

Buz 41 Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Team Elite Junior Takımı, 13-14 Aralık'ta Brno kentinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesi hazırlıklarını tamamladı. Senkronize buz pateni branşında mücadele edecek ekip, Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki son antrenmanın ardından yarın Çekya'ya hareket edecek.

Antrenörler Ece Ongül Küçük, Simge Yazıcı ve Yelda Akıncı yönetimindeki milli takım kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

"Ayşe İpek Derin, Ada Yıldırım, Ata Timur Akbulut, Ayşenaz Er, Beyza Bağır, Defne Burmalı, Ecrin Aygün, Ela Hayat Başoğlu, Eylül Görgen, Esila Ünsever, Gupse Kayra Yener, İpek Demirsoy, Mina Naz Göçmen, Muhammet Ali Bozkurt, Nefes Akıncı, Nisa Öztürk, Selin Akbulut ve Volga Yusuf Ada Yılmaz."

Kocaeli'de sergiledikleri performanslarla adından söz ettiren takım, geçtiğimiz yıl Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil etmiş, kazandığı tecrübeyle bu sezona daha güçlü başlamıştı. Kulüp yetkilileri, sporcuların her biriyle gurur duyduklarını ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını ifade etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
