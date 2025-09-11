Büyükusta Ediz Gürel'e Bakan'dan Tebrik

Haberler

Güncelleme:
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi başarı elde eden Büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
