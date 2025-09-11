Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Mağlup Etti

ÖZBEKİSTAN'ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci turunda Büyükusta Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

BAKAN BAK BÜYÜKUSTA EDİZ GÜREL'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi başarı elde eden Büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."