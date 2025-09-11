Haberler

Büyükusta Ediz Gürel, Dünya Şampiyonu Gukesh'i Mağlup Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özbekistan'ın Semerkand kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7. turunda, Büyükusta Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi bir başarıya imza attı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Gürel'i tebrik etti.

ÖZBEKİSTAN'ın Semerkant kentinde düzenlenen 2025 FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci turunda Büyükusta Ediz Gürel, dünya satranç şampiyonu Hintli Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

BAKAN BAK BÜYÜKUSTA EDİZ GÜREL'İ TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Özbekistan'da düzenlenen FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Dommaraju Gukesh'i yenerek tarihi başarı elde eden Büyükusta Ediz Gürel'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan'ın Semerkant kentinde devam eden FIDE Grand Swiss Turnuvası'nın 7'nci Turunda, Dünya Satranç Şampiyonu Hintli Büyükusta Dommaraju Gukesh'i mağlup ederek tarihi bir başarıya imza atan Büyükusta Ediz Gürel'i yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran Ediz Gürel'e ve bu önemli başarısında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Milli sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Atletico Madrid, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'ü transfer listesine ekledi

Galatasaray'ın yıldızını Atletico Madrid'e istiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hakan Bilal Kutlualp'ten Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia

Kerem Aktürkoğlu transferi için olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.