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Büyükşehir Kick Boks'cuları Avrupa yolcusu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Büyükşehir Kick Boks'cuları Avrupa yolcusu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları Fatih Erman ve Ayşe Kaplan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası şampiyonluğunun ardından Milli Takım bünyesinde Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kick Boks sporcuları Fatih Erman ve Ayşe Kaplan, Türkiye Kick Boks Şampiyonası şampiyonluğunun ardından Milli Takım bünyesinde Avrupa Şampiyonası'nda ringe çıkacak.

22 Haziran'da yapılan Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olarak Milli Takıma seçilen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Sporcularından Fatih Erman, Ağustos ayında Konya'da yapılacak İslam Oyunları ve Kasım ayında yapılacak Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ter dökecek. Yine aynı klasmanda birincilik elde eden Ayşe Kaplan ise Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Milli Takım adına Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk mücadelesi verecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kick Boks Spor Haberler

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