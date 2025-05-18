Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, gece koşusu düzenledi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel "19 Mayıs Gece Koşusu" düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen program, "doğamızda hareket var" mottosuyla gerçekleştirildi.

Organizasyona katılan 16 yaş ve üzeri sporseverler, 5 kilometrelik parkurda koştu.

Etkinliğe katılan 77 yaşındaki Mehmet Topuzoğlu, desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a teşekkür etti.