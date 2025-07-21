Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası Tiflis'te Başlıyor

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Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak ve Türkiye'yi 8 milli sporcu temsil edecek. Organizasyon 30 Temmuz'da sona erecek.

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre epe, flöre ve kılıç kategorilerinde 8 milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Erkekler:

Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol (epe), Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Tolga Aslan (kılıç)

Kadınlar:

Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil (kılıç), Alara Atmaca (flöre)

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
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