Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası Tiflis'te Başlıyor

Büyükler Dünya Eskrim Şampiyonası, yarın Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te başlayacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre epe, flöre ve kılıç kategorilerinde 8 milli sporcu mücadele edecek.

Organizasyon 30 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek isimler şöyle:

Erkekler:

Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol (epe), Enver Yıldırım, Furkan Yaman, Tolga Aslan (kılıç)

Kadınlar:

Aleyna Ertürk (epe), Nisanur Erbil (kılıç), Alara Atmaca (flöre)