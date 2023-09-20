Büyükekşi ve Altıntop aynı isimde birleşti! Kuntz sonrası ilk imzayı Nuri Şahin'e attırmak istiyorlar

Stefan Kuntz ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılan TFF'nin gündeminde sürpriz bir isim var. Başkan Mehmet Büyükekşi ile A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Antalyaspor'un hocası Nuri Şahin'in teknik heyette olması konusunda görüş birliğine vardı. Ancak genç çalıştırıcı bu teklife sıcak bakmıyor.