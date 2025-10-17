Haberler

Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne Mağlup Oldu

Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji'ne Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında Bahçeşehir Koleji'ne 96-81 yenildi. Maçın detaylarında, her iki takımın oyuncularının performansları yer aldı.

Basketbol Süper Ligi 4. haftasında Büyükçekmece Basketbol, sahasında karşılaştığı Bahçeşehir Koleji'ne 96-81 mağlup oldu.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu

Büyükçekmece Basketbol : Keye de Vries 9, Metin Türen 3, Jalen Lecque 25, Jaron Johnson 12, Doğan Şenli 14, Shawn Pipes 13, Abdou Aziz Bandaogo 1, Can Kaan Turgut 4, Yiğit Özkan

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Bahçeşehir Koleji: Malachi Flynn 14, Tyler Cavanaugh 13, Trevion Williams 10, İsmet Akpınar 13, Matt Mitchell 2, Mateusz Ponitka 6, Hunter Hale 18, Göktüğ Baş 7, Furkan Haltalı 6, Calep Homesley 7, Cengiz Sarp Coşkun

Başantrenör: Marko Barac

1. Periyot: 25-22 (Büyükçekmece Basketbol lehine)

Devre: 42-52 (Bahçeşehir Koleji lehine)

3. Periyot: 57-76 (Bahçeşehir Koleji lehine) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Test sonuçları belli oldu! 8 ünlüde uyuşturucu madde tespit edildi

Test sonuçları belli oldu! İşte kanında uyuşturucu çıkan ünlüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Böyle evlilik teklifi mi olur? Kendine ölü süsü verdi, sevgilisi çılgına döndü

Evlilik teklifinin böylesi görülmedi! Yaptığına yapacağına pişman oldu
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia: Bıçaklamakla tehdit etti

Darbedilen lise öğrencisinin annesinden şok eden iddia
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Enflasyon ile boğuşan ülke mucizeyi başardı

Hiç umut vermiyorlardı ama... Enflasyonu 1 yılda yüzde 178 düşürdüler
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Bursa'daki felaket havadan görüntülendi! Barajlarda bir damla su yok

Felaket havadan görüntülendi! 'Su şehri'nde bir damla su yok
Saçını kuaförde yıkatan kadın, hayatının kabusunu yaşadı

Kadınlar dikkat! Saçını kuaförde yıkattı, hayatının hatasını yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.