Büyük vefa! Fatih Terim'i acı gününde eski öğrencisi yalnız bırakmadı

Fatih Terim'in 91 yaşında vefat eden annesi Nuriye Terim, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı. Deneyimli hocayı eski öğrencisi Younes Belhanda da yalnız bırakmazken, deneyimli futbolcunun Terim'i öperek başsağlığı dilediği anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan ve dün vefat eden Nuriye Terim'in cenazesi, özel bir hastanenin morgundan alınıp evinin önünden geçirilerek Asri Mezarlığı Camisi'ne getirildi. Nuriye Terim'in cenazesi daha sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

SPOR VE SİYASET DÜNYASI YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye, Fatih Terim, kızları Buse Terim Bahçekapılı, Merve Terim Çetin, yakınları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Adana Demir spor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile spor ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

BELHANDA, TERİM'E UZUN UZUN SARILDI

Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda da Fatih Terim'i zor gününde yalnız bırakmadı. Deneyimli hocanın Galatasaray döneminden eski öğrencisi olan Belhanda, Terim'e uzun uzun sarılarak teselli verdi. İkili arasındaki anlar sosyal medyada da büyük ilgi gördü.