Büyük umutlarla gelmişti! İşte Danylo Sikan'ın yeni takımı
Trabzonspor, Ukraynalı forvet Danylo Sikan'ın Anderlecht'e transfer olduğunu duyurdu. Transferin bonservis bedeli karşılığında gerçekleştiği ve futbolcuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Trabzonspor, transferden 4 milyon euro bonservis bedeli elde ederken, ayrıca 500 bin euro bonus maddesi ve futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesi de anlaşmaya dahil edildi. 24 yaşındaki Sikan, bu sezon Trabzonspor formasıyla 16 maçta 4 gol atıp 1 asist yapmıştı.
SIKAN ANDERLECHT'E TRANSFER OLDU
BONSERVİS DETAYLARI KAP'A BİLDİRİLDİ
TRABZONSPOR PERFORMANSI
