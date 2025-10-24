Haberler

Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma, sahasında Viktoria Plzen'e 2-1 kaybetti. Karşılaşmayı yöneten Halil Umut Meler'in kararları İtalyan basınında büyük tepki topladı. Öte yandan Roma forması giyen Zeki Çelik, bu sezon ilk kartını Halil Umut Meler yönetiminde gördü.

  • Roma, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Viktoria Plzen'e 2-1 mağlup oldu.
  • Corriere dello Sport, hakem Halil Umut Meler'in Şampiyonlar Ligi'nde artık görev yapmadığını belirtti.
  • Corriere dello Sport, Meler'in Viktoria Plzen maçında Jemelka'nın koluna çarpan top için penaltı vermediğini yazdı.
  • Zeki Çelik, bu sezon forma giydiği 9. maçta ilk kez sarı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda Çek ekibi Viktoria Plzen'i konuk etti. Roma, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın hakemi olan Halil Umut Meler'e İtalya'dan büyük tepki geldi.

''BUNUN SEBEBİ AÇIK''

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için, "Hakem Halil Umut Meler artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık" başlığı kullanıldı. Haberin devamında Meler'in penaltı pozisyonuna kayıtsız kaldığı belirtilirken, "Pisilli'nin kafa vuruşunda top, Jemelka'nın oldukça açık olan sol koluna çarpıyor; bu da cezalandırılabilir bir pozisyon. Hakem Meler hiçbir şey fark etmiyor, aynı şekilde pozisyonu önden gören bir numaralı yardımcı hakem Özkara da tepki vermiyor. İsviçreli VAR hakemi San, Meler'i OFR'ye (saha kenarı monitörüne) çağırıyor: Penaltı.'' denildi.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ SARI KART GÖRDÜ

Öte yandan Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik, Halil Umut Meler ile bu sezon ilki yaşadı. Milli futbolcu, bu sezon forma giydiği 9'ncu maçta ilk kez sarı kart gördü.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
