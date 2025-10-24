Büyük tepki! Halil Umut Meler İtalya'yı salladı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda Çek ekibi Viktoria Plzen'i konuk etti. Roma, mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken maçın hakemi olan Halil Umut Meler'e İtalya'dan büyük tepki geldi.

''BUNUN SEBEBİ AÇIK''

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde Halil Umut Meler için, "Hakem Halil Umut Meler artık Şampiyonlar Ligi'nde görev yapmıyor ve bunun sebebi açık" başlığı kullanıldı. Haberin devamında Meler'in penaltı pozisyonuna kayıtsız kaldığı belirtilirken, "Pisilli'nin kafa vuruşunda top, Jemelka'nın oldukça açık olan sol koluna çarpıyor; bu da cezalandırılabilir bir pozisyon. Hakem Meler hiçbir şey fark etmiyor, aynı şekilde pozisyonu önden gören bir numaralı yardımcı hakem Özkara da tepki vermiyor. İsviçreli VAR hakemi San, Meler'i OFR'ye (saha kenarı monitörüne) çağırıyor: Penaltı.'' denildi.

ZEKİ ÇELİK İLK KEZ SARI KART GÖRDÜ