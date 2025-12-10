Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı
Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal ile Danimarka temsilcisi Kopenhag, El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI YERİNE AVRUPA LİGİ ÇALINDI
Dev karşılaşmaya maç öncesinde yaşanan talihsiz bir olay damga vurdu. İki takım oyuncuları sahaya çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi marşının çalınması gerekirken, hoparlörlerden Avrupa Ligi müziğinin çalındığı duyuldu.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Maç öncesi seremonisi Avrupa Ligi marşı eşliğinde gerçekleştirilirken, tribünler bu duruma ıslıklı tepkiyle karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.