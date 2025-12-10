Haberler

Büyük talihsizlik! Dev maçta Şampiyonlar Ligi marşı yerine bakın ne çalındı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Villarreal-Kopenhag maçının öncesinde Şampiyonlar Ligi marşı yerine UEFA Avrupa Ligi müziği çalındı.

  • Villarreal ile Kopenhag arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında, oyuncular sahaya çıkarken Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi müziği çalındı.
  • Maç öncesi seremonisi Avrupa Ligi marşı eşliğinde gerçekleştirildi ve tribünler bu duruma ıslıklı tepki gösterdi.
  • Yaşanan olay sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 6. hafta maçında İspanyol ekibi Villarreal ile Danimarka temsilcisi Kopenhag, El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MARŞI YERİNE AVRUPA LİGİ ÇALINDI

Dev karşılaşmaya maç öncesinde yaşanan talihsiz bir olay damga vurdu. İki takım oyuncuları sahaya çıktığı sırada Şampiyonlar Ligi marşının çalınması gerekirken, hoparlörlerden Avrupa Ligi müziğinin çalındığı duyuldu.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Maç öncesi seremonisi Avrupa Ligi marşı eşliğinde gerçekleştirilirken, tribünler bu duruma ıslıklı tepkiyle karşılık verdi. Bu anlar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu.

