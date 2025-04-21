İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda

Türkiye için tarihi gün! Artık 11 ülkeden biri konumundayız
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Büyük sürpriz: Rangers'ın hedefi Jose Mourinho

Büyük sürpriz: Rangers'ın hedefi Jose Mourinho
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek sezon için teknik direktör arayışlarını sürdüren Rangers, gündemine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu aldı. Rangers'ın Mourinho ile anlaşması durumunda Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de geleceği çalkantılı olan Jose Mourinho'ya sürpriz bir talip çıktı. Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında penaltı atışları sonucu eleyen Rangers, gelecek sezon Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istiyor.

YA MOURINHO YA GERRARD

TeamTalk'ın haberine göre; Rangers, sezon sonunda geçiçi teknik direktörlük görevini üstlenen Barry Ferguson ile yollarını ayıracak. Bu doğrultuda İskoç kulübü, gündemine Jose Mourinho ve Steven Gerrard'ı aldı. Haberde, Rangers'ın Mourinho ile anlaşması durumunda Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli çalıştırıcı için Fenerbahçe'ye sözleşme fesih bedeli ödeyeceği ifade edildi.

MOURINHO'NUN BİR ŞARTI VAR

Ayrıca Mourinho'nun da Rangers'a yeni transferler için söz alması durumunda sıcak bakabileceği belirtildi. Portekizli çalıştırıcının ismi Rangers dışında Portekiz ve Brezilya Milli Takımları ile de anılıyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title