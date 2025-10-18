Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla tanıdığımız Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kariyerine Azerbaycan'da devam etmeye hazırlanıyor. Deneyimli forvetin Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Vincent Aboubakar, yeni sezonda Azerbaycan Ligi'nde boy gösterecek. Sabah gazetesinin haberine göre Kamerunlu yıldız, Neftçi Bakü ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.
KARİYERİNE AZERBAYCAN'DA DEVAM EDECEK
Türkiye'de Beşiktaş formasıyla üç farklı dönemde şampiyonluklar yaşayan ve son olarak Hatayspor'da görev yapan 33 yaşındaki forvet, kariyerine Azerbaycan'da devam edecek.
Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.