Haberler

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş ve Hatayspor formalarıyla tanıdığımız Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, kariyerine Azerbaycan'da devam etmeye hazırlanıyor. Deneyimli forvetin Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Türk futbolunun yakından tanıdığı isimlerden Vincent Aboubakar, yeni sezonda Azerbaycan Ligi'nde boy gösterecek. Sabah gazetesinin haberine göre Kamerunlu yıldız, Neftçi Bakü ile prensip anlaşmasına vardı. Tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

KARİYERİNE AZERBAYCAN'DA DEVAM EDECEK

Türkiye'de Beşiktaş formasıyla üç farklı dönemde şampiyonluklar yaşayan ve son olarak Hatayspor'da görev yapan 33 yaşındaki forvet, kariyerine Azerbaycan'da devam edecek.

Geride kalan sezonda Hatayspor formasıyla 28 maça çıkan Aboubakar, 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum

Sokakta video çeken genç kızın bacaklarına uygunsuz yorum
Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini satın alan yabancı sermayeli şirket belli oldu

Fenerbahçe'nin yüzde 4.8'lik hissesini sattığı şirketi açıkladı
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto

Futbolda yeni kriz! Dev maçta şok protesto
Ankara kulislerini çalkalayan iddia: AK Parti'den Ali Babacan'a 'dön' teklifi

Kulisleri çalkalayan iddia! AK Parti'den Ali Babacan'a "dön" teklifi
Kuyumcuların önünde altın kuyruğu

Bu da altın kuyruğu
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesi evladıyla ilgili tek bir şey istiyor

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'ın annesinin tek bir isteği var
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba sözler: Fenerbahçe kötü olsun dediysem şerefsizim

Yıldırım'dan Koç'a bomba sözler: Bunu bize ima edenler de şerefsizdir
Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a

Taraftarı heyecan bastı! Milli yıldızımız adım adım Galatasaray'a
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Ahırdan kaçan öfkeli boğa hıncını arabadan çıkardı

Görüntü Türkiye'den! Olanı biteni çaresizce izlediler
Bitmesine 2 dakika kalan maç yarıda kaldı! Nedeni inanılmaz

Bitmesine 2 dakika kalan maç tamamlanamadı! Nedeni inanılmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.