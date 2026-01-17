Büyük maçların adamı Burak Yılmaz

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.

BURAK YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Zorlu Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyükler karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Burak Yılmaz yönetiminde Trabzonspor deplasmanına çıkan Güneydoğu ekibi, sahadan 1-1'lik skor ile ayrılmıştı.Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, dört büyüklere karşı tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe'ye karşı 4-0'lık skorla aldı. Gaziantep FK, son olarak Galatasaray deplasmanında da 1 puanı hanesine yazdırdı.