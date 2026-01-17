Haberler

Büyük maçların adamı Burak Yılmaz

Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyüklere karşı performansıyla dikkat çekti. Tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında alan Gaziantep FK; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray deplasmanlarından beraberlikle döndü.

  • Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 18. hafta maçı 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında 1-1, Beşiktaş deplasmanında 2-2 berabere kaldı.
  • Gaziantep FK, dört büyükler karşısındaki tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilerek aldı.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Park'ta oynanan mücadelede Galatasaray ile Gaziantep FK, 1-1 berabere kaldı.

BURAK YILMAZ'DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Zorlu Galatasaray deplasmanından 1 puanla dönen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep FK, ligde dört büyükler karşısında aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

SADECE FENERBAHÇE'YE KAYBETTİ

Burak Yılmaz yönetiminde Trabzonspor deplasmanına çıkan Güneydoğu ekibi, sahadan 1-1'lik skor ile ayrılmıştı.Gaziantep FK, Beşiktaş deplasmanında da sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Kırmızı-siyahlılar, dört büyüklere karşı tek mağlubiyetini sahasında Fenerbahçe'ye karşı 4-0'lık skorla aldı. Gaziantep FK, son olarak Galatasaray deplasmanında da 1 puanı hanesine yazdırdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
