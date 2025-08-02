Büyük heyecan tv100'de! Galatasaray - Lazio maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu son hazırlık maçında 2 Ağustos Cumartesi günü İtalya ekibi Lazio ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Mücadele tv100'den canlı olarak yayımlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ

Galatasaray; Günay, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Jakobs, Sane.

Lazio; Mandas, Hysaj, Marusic, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru, Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.

3 İSİM YOK

Yeni transfer Victor Osimhen, Mauro Icardi'nin yanı sıra transfer görüşmeleri için Fransa'ya giden Frankowski karşılaşmada forma giyemeyecek.

Lazio maçı kadrosunda yer almayan isimler;

Alvaro Morata

Przemyslaw Frankowski

Nicolo Zaniolo

Carlos Cuesta

Yusuf Demir

Efe Akman

Berkan Kutlu

Mauro Icardi

Victor Osimhen

Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Trendyol 1. Lig takımı Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi 3-1 ve Fransa ekibi Strasbourg'u 3-1 mağlup etmişti.