Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Büyük heyecan bu akşam! İşte Feyenoord-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak. De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak ve canlı olarak yayımlanacak. Mücadelenin muhtemel 11'lerini sizin için derledik.

Süper Lig devi Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında 6 Ağustos Çarşamba günü Hollanda'nın Feyenoord ekibine konuk olacak.

BÜYÜK HEYECAN BU AKŞAM

De Kuip Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele Tuttur, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg'in yöneteceği 90 dakikada aynı ülkeden Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist yardımcı hakem olarak görev yapacak.

RÖVANŞ 12 AĞUSTOS'TA

Sezonun ilk resmi maçında Feyenoord karşısında tur için avantajlı bir skor hedefleyen sarı-lacivertliler, 12 Ağustos'ta sahasında oynayacağı rövanş mücadelesiyle play-off turuna yükselmeyi amaçlıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Feyenoord XI: Wellenreuther, Read, Watanabe, Plug, Bos, Timber, In-Beom Hwang, Hadj Moussa, Steijn, Sauer, Ueda.

Fenerbahçe XI: İrfan Can, Mert, Çağlar, Oosterwolde, Archie Brown, Fred, Amrabat, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Oğuz, Duran.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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