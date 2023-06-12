Büyük gurur! Konferans Ligi'nde sezonun golü Süper Lig ekibinden
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Sivasspor forması giyen Erdoğan Yeşilyurt'un, Son 16 turu rövanş maçında Fiorentina'ya attığı gol, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.
Süper Lig ekibi Sivasspor'da forma giyen Erdoğan Yeşilyurt'un İtalyan takımı Fiorentina'ya ceza sahası dışından attığı şahane gol Konferans Ligi'nde sezonun en iyi golü seçildi.
DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKTI
UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Erdoğan Yeşilyurt, sezonun golü adayları sıralamasında Moffi (Nice), Immobile (Lazio), Diouf (Basel), Chukwueze (Villarreal), Saponara, Kouame (Fiorentina), Bowen ve Rice'ı (West Ham United) geride bıraktı.
SİVASSPOR YENİLMİŞTİ
Erdoğan, Sivasspor'un sahasında Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu son 16 turu rövanş maçının 35. dakikasında uzak mesafeden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturmuştu.
İşte Erdoğan Yeşilyurt'un o golü;