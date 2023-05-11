Büyük aşk sona mı eriyor? Ronaldo'nun annesi konuşulanlara daha fazla sessiz kalamadı

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ayrılacağı iddialarına Portekizli yıldızın annesi Maria Dolores Aveiro'dan cevap geldi. Aveiro yaptığı açıklamada, "Tüm çiftler tartışır. Çıkan haberlerin hepsi yalan." ifadelerini kullandı.

Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Cristiano Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ilişkisinde kötü günler geçirdiği iddia edilmişti. Ronaldo'nun annesi Maria Dolores Aveiro iddialara cevap verdi.

"ÇIKAN HABERLERİN HEPSİ YALAN"

Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in 8 yıllık birlikteliklerinin biteceği iddiasını Portekizli yıldızın annesi Maria Dolores Aveiro yalanladı. Aveiro yaptığı açıklamada, "Tüm çiftler tartışır. Çıkan haberlerin hepsi yalan." ifadelerini kullandı.

DUDAK DUDAĞA POZ PAYLAŞMIŞTI

Çıkan iddialardan bir süre sonra Cristiano Ronaldo, 580 milyon takipçili hesabından sevgilisi Georgina Rodriguez ile dudak dudağa fotoğrafını paylaşmıştı.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Cristiano Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'in sürekli alışveriş yapmasından rahatsız olduğu iddia edilmişti. Portekizli yıldızın, yakın çevresine "Sürekli harcıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor." dediği öne sürülmüştü. Bunun üzerine ikilinin ayrılığın eşiğine geldiği ifade edilmişti.

Maria Dolores Aveiro - Cristiano Roanldo