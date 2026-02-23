Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-gyu Oh, performansıyla hem siyah-beyazlı taraftarları hem de ülkesini heyecanlandırıyor.

ÜÇ MAÇTA ÜÇ GOL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta takımın dördüncü golünü kaydeden 24 yaşındaki forvet, siyah-beyazlı formayla çıktığı üçüncü maçında da fileleri havalandırdı.

Güney Koreli oyuncu, Beşiktaş kariyerine hızlı bir başlangıç yaparken performansı ülkesinde geniş yankı uyandırdı.

GÜNEY KORE BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

Daum'da yer alan haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyla ilgili açıklamalarına yer verilerek, "Hyeon-gyu Oh gerçekten harika bir performans sergiledi. Göztepe karşısında sağ ayağıyla çektiği sert şutla golünü attı" ifadeleri kullanıldı.

The JoongAng ise, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel golcülük yeteneğini sergiledi. Takımının hücum hattı alev alev yanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Hankyoreh, genç forvetin ceza sahasına kadar dripling yapıp sağ ayağıyla üst köşeye gönderdiği güçlü şuta dikkat çekerken, Chosun gazetesi de oyuncunun Alanyaspor'a attığı rövaşata ve Başakşehir maçındaki gol-asist performansını hatırlatarak yükselişinin çok hızlı olduğuna vurgu yaptı.