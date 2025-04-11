Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Manchester United, deplasmanda Fransız ekibi Olympique Lyon ile 2-2 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran isim ise performansıyla yine kaleci Andre Onana oldu. Kamerunlu eldivenin yaptığı hatalar, İngiliz taraftarların sabrını taşırdı.

Manchester United kalecisi Andre Onana, Lyon karşısında yediği 2 hatalı golle eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Bu sezon sık sık yaptığı bireysel hatalarla gündeme gelen tecrübeli kaleci, Avrupa kupalarında da güven vermemeye devam ediyor.

ALTAY İÇİN KAMPANYA BAŞLATILDI

Onana'nın hataları sonrası, Manchester United taraftarları sosyal medyada milli kaleci Altay Bayındır'a destek olmak için harekete geçti. Taraftarlar, Altay Bayındır'ın artık eldivenleri devralması gerektiğini savunarak kampanya başlattı. Yapılan binlerce paylaşımda, "Altay zamanı geldi" yorumları dikkat çekti.

Manchester United'ın geçen sezon başında Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Altay Bayındır, İngiliz devinde forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ancak Onana'nın art arda yaptığı hatalar sonrası, Türk kaleciye olan güven gün geçtikçe artıyor.

ARSENAL MAÇINDA ŞOV YAPMIŞTI

Altay Bayındır, daha önce FA Cup'taki Arsenal maçında gösterdiği başarılı performansla takdir toplamış ve bu maçın ardından Manchester United, Old Trafford'da Türk bayrağını dalgalandırmıştı. Bu jest, İngiltere'de ve Türkiye'de büyük yankı uyandırmıştı.