Bütün Türkiye'nin tanıdığı yorumcudan bomba Mourinho iddiası

Fenerbahçe ile yollarını ayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Beyaz TV'de yayınlanan Derin Futbol programında konuşan yorumcu Sinan Engin, Portekizli teknik adamla ilgili flaş sözler sarf etti.

"BENFICA'NIN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ"

Engin, Mourinho'nun Fenerbahçe dönemiyle ilgili şaşırtıcı bir iddiada bulunarak, "Jose Mourinho, Benfica-Fenerbahçe maçı öncesi Benfica'nın avukatlarıyla otelde görüşmüş! Avukatlar gelmiş, toplantı yapmışlar. Gitme planlarını önceden yapmış. Başka bir oda daha tutuyor… İsterlerse açıklayabilirler" dedi.

"UEFA VE FIFA ARAŞTIRMALI"

Deneyimli yorumcu, bu durumun araştırılması gerektiğini dile getirerek, "UEFA ve FIFA'nın bu durumu araştırması lazım! 'Yöneticiyi tanımıyorum' falan, hepsi kovulmak için yapılmış. Gitmek ve Fenerbahçe'nin elenmesi üzerine planlar yaptı. Hatta 'Şampiyonlar Ligi'nde ne işiniz var' bile dedi!" ifadelerini kullandı.

"BU ADAMA AĞZINIZI AÇMADINIZ"

Mourinho'nun davranışlarını sert şekilde eleştiren Engin, "İsteseydi, Rui Costa ile görüşür ve Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına izin vermezdi. Çünkü öyle bir ağırlığı var. Konuşmamak adına paralar alıyor, çok aşağılık işler! Nasıl bir çakal olduğunu Türkiye'ye anlatıyorum! Biz eleştirdiğimizde kızıyordunuz… Fenerbahçe taraftarları, bu adama ağzınızı açmadınız" dedi.