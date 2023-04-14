Bütün rakiplerini nakavtla yendi, Türkiye Şampiyonu oldu

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcu Asya Akman, tüm rakiplerini nakavt ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'na katılan Aydınlı sporcu Asya Akman, tüm rakiplerini nakavt ederek Türkiye Şampiyonu oldu.

Okul Sporları Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası Uşak'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Uşak GSİM Merkez Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 57 ilden 723 sporcu katıldı. Aydın'ı temsil eden Asya Akman ise turnuvaya damga vurdu. 60 kiloda yarışan Akman, tüm rakiplerini nakavt etmeyi başararak Türkiye Şampiyonu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ise turnuvada Aydın'ı başarılı bir şekilde temsil eden Akman'ı tebrik etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Uşak'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda 60 kg'da bütün rakiplerini nakavtla yenen sporcumuz Asya Akman, Türkiye Şampiyonu olmuştur. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN