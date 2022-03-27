Bütün malı mülkü üstüne yapmıştı! Wanda, futbolcu eşi Icardi'yi güvenlikle aldattı

Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin, bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.

ÇİFTİN KORUMASI

Arjantin ve İspanyol basınında çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira, Wanda Nara ile duygusal ilişkisi olduğu yazıldı. İkilinin bir partideki samimi görüntüleri iddiaları doğrular nitelikte oldu.

ICARDI KOVDU

Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği, çiftin bu sebeple aralarının açıldığı belirtildi. Mal varlığını Wanda'ya devreden Icardi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

HAKLARINI DA DEVRETTİ

Psg'nin forveti Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme hakları da artık eşi Wanda'da.Arjantinli dizi oyuncusu China Suarez'le yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu.

Icardi ile yakalanan China

PARİS'TE YİNE YAKALANDI

Icardi, Wanda'yı 1992 doğumlu Arjantinli dizi oyuncusu China Suarez ile aldatmıştı. Affedildikten sonra yine aynı isimle Paris'te yakalandı.