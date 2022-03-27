Bütün malı mülkü üstüne yapmıştı! Wanda, futbolcu eşi Icardi'yi güvenlikle aldattı - Haberler

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Bütün malı mülkü üstüne yapmıştı! Wanda, futbolcu eşi Icardi'yi güvenlikle aldattı

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Dizi oyuncusu ile yakalandıktan sonra mal varlığını eşi Wanda Nara'ya bırakan Mauro Icardi, adeta yaşattığını yaşıyor. Wanda Nara'nın, Icardi'yi çiftiğin korumalığını yapan isimle aldattığı iddia ediliyor.

Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin, bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.

Bütün malı mülkü Wanda'nın üstüne yapmıştı! Yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattı

Arjantin ve İspanyol basınında çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira, Wanda Nara ile duygusal ilişkisi olduğu yazıldı. İkilinin bir partideki samimi görüntüleri iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Bütün malı mülkü Wanda'nın üstüne yapmıştı! Yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattı

Icardi'nin koruma Longueira'nın işine son verdiği, çiftin bu sebeple aralarının açıldığı belirtildi. Mal varlığını Wanda'ya devreden Icardi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Bütün malı mülkü Wanda'nın üstüne yapmıştı! Yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattı

Psg'nin forveti Mauro Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını eşi Wanda'ya devretti. Icardi'nin bu süre zarfında tüm sözleşme hakları da artık eşi Wanda'da.Arjantinli dizi oyuncusu China Suarez'le yakalanıp affedilen Mauro, bir kez daha aldatınca ipler koptu.

Bütün malı mülkü Wanda'nın üstüne yapmıştı! Yıldız futbolcu Icardi'yi güvenlikle aldattıIcardi ile yakalanan China

Icardi, Wanda'yı 1992 doğumlu Arjantinli dizi oyuncusu China Suarez ile aldatmıştı. Affedildikten sonra yine aynı isimle Paris'te yakalandı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Mauro Icardi, Wanda Nara, PSG, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Eğrioturdoğrukonuş:

Bizin gençlerimiz de bunun gibilere özeniyor işte... Kendiniz olun. Türk olun bırakın bunları

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