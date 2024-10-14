Büşra Ün'den Okçulukta Altın Madalya

Tekerlekli sandalye tenisinde birçok başarıya imza attıktan sonra tenisi bırakarak okçuluğa başlayan Büşra Ün, para okçulukta milli takıma seçilmesi halinde takım arkadaşlarıyla çok başarılı sonuçlara imza atabileceklerini belirtti.

Kadınlar tekerlekli sandalye tenisinde 2016 Rio Paralimpik Oyunları'na katılarak bu alanda bir ilki başaran Büşra Ün, Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan sonra tenisi bıraktığını açıkladı. Daha sonra okçulukla ilgilenmeye başlayan milli sporcu, Antalya'daki Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.

Büşra Ün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç yıldır ilgilendiği okçulukta Türkiye Şampiyonası'nda birinciliğe ulaştığı için mutlu olduğunu söyledi.

Finalde karşılaştığı Öznur Cüre Girdi'nin Türkiye adına çok güzel ve anlamlı işler yaptığını belirten Büşra Ün, "Çok keyifli bir maçtı. Kim alsa hak ediyordu ve ben kazandım. O yüzden mutluyum tabii ki." dedi.

Tenisten sonra tercihi okçuluk

Büşra Ün, 3 sene önce yaşadığı bazı sorunlardan dolayı tenisi bırakmayı tercih ettiğini belirterek, "Paralimpik Oyunları'nda madalya hayalim devam ettiği için bir branşı düşünmek zorunda hissettim kendimi ve o zamanlar baktığımda Türkiye'de sistemi en çok oturan branşlardan birisi olarak okçuluk vardı. Okçuluğa başladım." diye konuştu.

Göztepe Kulübü adına yarışmaya başladıktan sonra düzenli bir antrenman programına sahip olduğunu kaydeden Büşra Ün, "Amaca yönelik doğru bir çalışma programı tabii ki en önemlisi. Bunu uyguladıktan sonra hızlı bir ilerleyiş katedebildik. Çok da güzel bir performansla madalyayı aldık." ifadelerini kullandı.

Büşra Ün, para okçulukta Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Teniste bunlar yoktu. Olsa da sadece takımlar seviyesindeydi. O yüzden bireysel olarak başarınız hiçbir zaman yeterli değil. Takım olarak daha güçlü bir ekibe dönüşmemiz gerekiyordu. Okçulukta milli takıma girdiğim takdirde, takım arkadaşlarım başarılı, deneyimli sporcular. Ülkemiz adına çok güzel şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Hedefim tabii ki her organizasyondan altınla dönebilmek."

Tenisin mental faydası

Tenis oynamayı sürdürdüğünü aktaran Büşra Ün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tenisin mental anlamda da bana faydası olduğunu hissettim. Çünkü bir çocuk büyütmek gibi aslında. 12 yılımı verdiğim bir alandı. Ondan bir anda kopmak tabii ki çok iyi gelmedi. Hiçbir zaman sıfıra düşmekten korkmadım. Yeniden başlamaktan korkmadım ama gönül bağım olan şeyden uzak kalmak tabii ki mental anlamda da bir çöküş oluşturdu. Belki de hayatımda yaşadığım en derin çöküş diyebilirim."

Büşra Ün, Göztepe Kulübünün sadece popüler branşlara değil birçok branşa ev sahipliği yaptığını ve kulübün tek paralimpik sporcusu olduğunu dile getirerek, "Paralimpik branş olarak da Göztepe Kulübüne ilk Türkiye şampiyonluğunu getirmiş olmanın gururunu yaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.