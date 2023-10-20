Kayseri Yay Tan Say Spor kulübü sporcuları Büşra Öztürk ve Mustafa Said Yörükoğlu, Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nda gösterdikleri başarılı performansın ardından milli takım seçmelerine davet edildi. Konya'da yapılacak olan seçmelerde Kayseri'yi temsil edecekler.

Büşra Öztürk ve Mustafa Said Yörükoğlu Milli Takım Seçmelerine Davet Edildi

Ümitler Türkiye Taekwondo Şampiyonası'nı başarıyla geçen Büşra Öztürk ile Mustafa Said Yörükoğlu, milli takım seçmelerine davet edildiler.

Kayseri Yay Tan Say Spor kulübü sporcularından Büşra Öztürk ile Mustafa Said Yörükoğlu, Milli Takım seçmesine davet edildi. Erzurum'da düzenlenen Ümitler Türkiye şampiyonasında başarılı maçlar çıkartarak göz dolduran Büşra ve Mustafa, 7-8 Kasım 2023 tarihlerinde Konya'da yapılacak milli takım seçmelerinde Kayseri'yi temsil edecek.

Avrupa Ümitler TaeKwonDo Şampiyonası, 7-10 Aralık 2023 tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ