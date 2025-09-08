Haberler

Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finale Yükseldi

Busenaz Sürmeneli Çeyrek Finale Yükseldi
İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, son 16 turunda Kolombiyalı Angie Paola Valdes Pana ile ringe çıktı. Rakibini mağlup etmeyi başaran Olimpiyat ve dünya şampiyonu Busenaz Sürmeneli, adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
